Altra notte di lavoro per centinaia di volontari, vigili del fuoco, soldati, nell’area della provincia di Valencia martoriata una settimana fa da un’alluvione che ha causato oltre 200 morti. Imprecisato invece il numero di dispersi che i soccorritori continuano a cercare anche di notte scavando tra fango e detriti. Altri volontari hanno consegnato cibo e acqua potabile ai residenti rimasti senza nulla. Questo video è stato girato a Paiporta, uno dei comuni più colpiti nella comunità autonoma Valenciana dall’incredibile ondata di maltempo. Proprio oggi il Papa è tornato a pregare per gli alluvionati in Spagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata