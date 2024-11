L'incidente è avvenuto nel distretto di Almora, nello stato montuoso dell'Uttarakhand

(LaPresse) Un autobus a bordo del quale viaggiavano oltre 40 persone è uscito di strada ed è precipitato in una gola profonda 60 metri nel nord dell’India. Il bilancio, che è destinato ad aggravarsi, è di almeno 20 morti e oltre 25 feriti. Lo riferiscono le autorità locali. L’incidente è avvenuto nel distretto di Almora, nello stato montuoso dell’Uttarakhand. Squadre di soccorritori sono state inviate sul posto e le autorità avvertono che il bilancio delle vittime potrebbe salire, mentre si lavora per salvare passeggeri che potrebbero essere ancora intrappolati all’interno. Il governatore dello Stato, Pushkar Singh Dhami, ha dichiarato che le squadre stanno lavorando per portare rapidamente i passeggeri feriti verso il centro sanitario più vicino per le cure. Secondo quanto emerso da un’indagine preliminare l’autobus, che pare fosse in condizioni fatiscenti, ha sbandato prima di precipitare nel burrone. Alcuni passeggeri sono riusciti a fuggire o sono stati sbalzati fuori dall’impatto e hanno poi lanciato l’allarme. L’India ha uno dei tassi di mortalità stradale più alti al mondo, con centinaia di migliaia di morti e feriti all’anno. La maggior parte degli incidenti è attribuita a guida imprudente, scarsa manutenzione delle strade e invecchiamento dei veicoli

