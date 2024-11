“Ho avuto rassicurazioni e ho avuto l’impressione che Israele sia pronta a togliere la pressione militare su Gaza e consentire il ripristino della normalità su Gaza. Ho avuto la conferma che Unifil è l’unica alternativa ad una guerra di Israele in Libano ma ho spinto ulteriormente con il ministro Tajani e con il presidente del Consiglio sull’Onu affinché cambino le regole di ingaggio e cambi il nostro modo di stare in Libano in modo tale che la garanzia di sicurezza che non ci siano armi di Hezbollah sia data alla comunità internazionale e non all’esercito israeliano. Mi pare ci siano passi avanti per cercare di ripristinare un po’ di buon senso nell’area e sono convinto che nelle prossime settimane si possano raggiungere risultati concreti”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell’apertura del Villaggio difesa al Circo Massimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata