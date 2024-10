Harris: "Pensa di poter decidere cosa voi fate del vostro corpo. Non torneremo indietro"

Kamala Harris all’attacco contro Donald Trump a pochi giorni dalle elezioni americane, in programma il prossimo 5 novembre. “Trump pensa di poter decidere cosa voi fate del vostro corpo. Che vi piaccia o no”, ha scritto su X la vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica rilanciando il video di un comizio del tycoon in Wisconsin in cui il candidato repubblicano ha promesso di “proteggere le donne del nostro Paese”, “che alle donne piaccia o no”. “Trump vieterebbe l’aborto a livello nazionale, limiterebbe l’accesso al controllo delle nascite, metterebbe a rischio i trattamenti di fecondazione assistita e costringerebbe gli Stati a monitorare le gravidanze delle donne. Non torneremo indietro”, ha scritto ancora Harris.

Donald Trump would ban abortion nationwide, restrict access to birth control, put IVF treatments at risk, and force states to monitor women’s pregnancies. We’re not going back. pic.twitter.com/hkDs6TMOEX — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 31, 2024

Le parole di Trump

“Ho detto che voglio proteggere le donne. Mi è stato detto dai collaboratori: ‘Per favore, non lo dica, pensiamo che non sia appropriato’. Ho chiesto perché, voglio proteggere le donne del nostro Paese. Ho detto, ‘beh, che alle donne piaccia o no le proteggerò'”, aveva dichiarato Trump nel comizio in Wisconsin. L’ex capo della Casa Bianca era comparso sul podio con un gilet arancione dopo essere salito su un camion della spazzatura per attirare l’attenzione sulle dichiarazioni del presidente Joe Biden che avevano scatenato polemiche.

Botta e risposta Biden-Trump

Parlando nel corso di una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino Biden aveva dichiarato che “l’unica spazzatura che vedo in giro è quella dei sostenitori” del leader repubblicano, rispondendo così alle dichiarazioni fatte da un comico che al comizio di Trump al Madison Square Garden aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di spazzatura”.

