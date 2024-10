In un post ha detto che appoggerà i democratici Harris e Walz perché “sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano”

In un lungo post sulla piattaforma sociale X, l’ex governatore repubblicano della California Arnold Schwarzenegger ha dato il suo endorsment a Kamala Harris. Schwarzenegger ha dichiarato di “odiare” la politica più che mai, di non essere soddisfatto di nessuno dei due partiti politici e di preferire di “non partecipare”. Ma ha detto che appoggerà i democratici Harris e Walz perché “sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano”.

Schwarzenegger ha poi criticato aspramente Donald Trump per aver rifiutato i risultati del voto presidenziale del 2020. “Rifiutare i risultati di un’elezione è quanto di più antiamericano possa esistere”, ha detto. Per una persona come me che parla con persone di tutto il mondo e che sa che l’America è la città splendente su una collina, definire l’America… un bidone della spazzatura per il mondo è così antipatriottico che mi rende furioso”. Ha concluso dicendo che il Paese deve “chiudere la porta su questo capitolo della storia americana, e so che l’ex presidente Trump non lo farà. Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più antiamericano di quanto non sia già stato, e noi, il popolo, non otterremo altro che più rabbia”.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

