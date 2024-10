“Io ho fatto molto più di qualsiasi altro presidente per Porto Rico, nessuno arriva neanche vicino. Ho dato una quantità storica di fondi e la nave ospedale quando sono stati colpiti da un paio di brutti uragani uno dopo l’altro. Abbiamo mandato lì la nave con migliaia di stanze, è stato fantastico, un ospedale galleggiante, il più grande al mondo”. Così Donald Trump, candidato Repubblicano alla Casa Bianca, durante un comizio ad Allentown (Pennsylvania) a meno di una settimana dal voto del 5 novembre. Il tycoon risponde alle polemiche dopo che, nel comizio al Madison Square Garden di New York, il comico Tony Hinchcliffe aveva definito Porto Rico “un’isola di spazzatura galleggiante”. “Con me ci sarà il miglior futuro per i portoricani e per gli americani di origine ispanica”, ha proseguito Trump.

