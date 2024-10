Il presidente americano ha detto, rispondendo al tycoon che definiva Porto Rico "un'isola di spazzatura", che lui l'unica spazzatura che vedeva in giro era quella dei suoi sostenitori

Il presidente americano Joe Biden si è scagliato contro i sostenitori di Donald Trump, reagendo al comizio del candidato repubblicano alle presidenziali del fine settimana al Madison Square Garden. In una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino, Biden ha risposto a un comico del comizio di Trump che aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di spazzatura“. “Proprio l’altro giorno, un oratore al suo comizio ha definito Porto Rico un’isola galleggiante di spazzatura. Beh, lasciatemi dire una cosa: io conosco i portoricani che vivono nel mio Stato natale, il Delaware. Sono persone buone, rispettabili e onorevoli”, ha affermato. Biden ha poi aggiunto: “L’unica spazzatura che vedo in giro è quella dei suoi sostenitori. La sua demonizzazione dei latinos è inconcepibile e antiamericana. È totalmente contraria a tutto ciò che abbiamo fatto, a tutto ciò che siamo stati”. Il portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, ha poi precisato che Biden “ha definito la retorica odiosa del raduno al Madison Square Garden come ‘spazzatura’”.

Il chiarimento di Biden su X

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump’s supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That’s all I meant to say. The… — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2024

Lo stesso Biden ha poi chiarito sui social media le sue parole. “Poco fa ho definito ‘spazzatura’ l’odiosa retorica su Porto Rico pronunciata da un sostenitore di Trump durante il suo comizio al Madison Square Garden, che è l’unica parola che mi viene in mente per descriverla”, ha scritto su X. “La sua demonizzazione dei latinos è inconcepibile. È tutto quello che volevo dire. I commenti di quel comizio non riflettono chi siamo come nazione”.

Repubblicani contro Biden

I repubblicani hanno subito sottolineato il commento di Biden. Trump ha chiamato in causa il senatore della Florida Marco Rubio durante il suo comizio ad Allentown, in Pennsylvania, per raccontare l’accaduto. “Pochi istanti fa Joe Biden ha dichiarato che i nostri sostenitori, i nostri patrioti, sono spazzatura”, ha detto Rubio. “Sta parlando degli americani che amano il loro Paese”. La portavoce della campagna di Trump, Karoline Leavitt, ha dichiarato in un successivo comunicato: “Non c’è modo di rigirare la frittata: Joe Biden e Kamala Harris non solo odiano il Presidente Trump, ma disprezzano le decine di milioni di americani che lo sostengono”. Anche alcuni importanti democratici hanno preso le distanze dai commenti di Biden. Parlando alla Cnn, il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha detto che “non insulterebbe mai la brava gente della Pennsylvania o qualsiasi altro americano, anche se scegliesse di sostenere un candidato che io non sostengo”.

