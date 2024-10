I vigili del fuoco all'opera nella città devastata dalla tempesta

Dopo la violenta tempesta che ha devastato Valencia i soccorritori sono entrati in azione per liberare le strade e le abitazioni dal fango. Oltre 100 i morti nella Regione Valenciana, in Castiglia-La Mancia e in Andalusia. Sono ancora decine i dispersi, le cui ricerche da parte dei vigili del fuoco, coadiuvati dall’esercito, sono riprese mercoledì mattina mentre ora l’allerta arancione si sposta sulla Catalogna.

