(LaPresse) È iniziato oggi a Parigi il processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne mentre si trovava sul set del film ‘Les Volets verts’ nel 2021. Fuori dal Tribunale si sono radunati gruppi contro la violenza sulle donne e a sostegno delle vittime, in attesa dell’udienza. L’attore, ha spiegato il suo avvocato Jérémie Assous, non ha presenziato in aula per motivi di salute. Depardieu, che ha negato qualunque addebito, è accusato di “violenza, coercizione, sorpresa o minaccia” nella presunta aggressione. “E’ profondamente colpito e sfortunatamente i suoi dottori non gli consentono di comparire all’udienza”, ha spiegato il legale alla radio France Info che ha aggiunto che l’attore, in ogni caso, “desidera venire e vuole parlarne”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata