La procura di Parigi chiede un processo per stupro contro Gérard Depardieu. Lo rileva oggi la rete televisiva e radiofonica francese Bfmtv secondo cui il 14 agosto scorso, il pubblico ministero ha firmato un atto d’accusa definitivo in cui chiedeva il rinvio dell’attore francese al tribunale penale dipartimentale per essere processato per stupro e violenza sessuale, reati che sarebbero stati commessi il 7 e 13 agosto 2018 sull’attrice Charlotte Arnould. Spetta ora al giudice decidere se deferire o meno Depardieu. La 28enne Arnould sporse denuncia contro l’attore 75enne, amico di suo padre, il 27 agosto 2018, quando si presentò alla gendarmeria di Lambesce. Lo accusò di averla violentata due volte, il 7 e il 13 agosto dello stesso anno, nella casa parigina dell’attore. Dopo nove mesi di indagini, la denuncia venne archiviata senza ulteriori azioni. Ma Charlotte Arnould ha presentato nuovamente denuncia, questa volta costituendosi parte civile. Nel dicembre 2020 è stato nominato un gip, ritenendo che vi fossero indizi seri e concordanti. Gérard Depardieu è stato poi incriminato per ‘stupro’ e ‘violenza sessuale’.

