La festa nel Paese dura più giorni ed è molto sentita

Centinaia di ciclisti vestiti da fantasmi, scheletri e personaggi del cinema si sono riversati lungo uno dei viali principali di Città del Messico per celebrare il Giorno dei Morti. Molti erano vestiti da Catrinas, gli iconici teschi stilizzati adornati di fiori che rappresentano un ponte tra i vivi e i morti. Il Giorno dei Morti in Messico è un evento molto sentito e dura diversi giorni, in genere dal 25 ottobre al 2/3 novembre.

