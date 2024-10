Il presidente del Brasile Lula assente per motivi di Salute, ci saranno i presidenti di Cina e India Xi e Modi

Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a stringere la mano a diversi leader mondiali, tra cui il cinese Xi Jinping, l’indiano Narendra Modi, il turco Recep Tayyip Erdogan e l’iraniano Masoud Pezeshkian. Tutti saranno presenti nella città russa di Kazan per il vertice dei Brics, le economie in via di sviluppo, che si apre oggi, martedì 22 ottobre, sfidando le previsioni secondo cui la guerra in Ucraina e un mandato di arresto internazionale contro Putin lo avrebbero trasformato in un paria.

Vertice Brics, 32 paesi presenti

L’alleanza, che mira a controbilanciare l’ordine mondiale guidato dall’Occidente, inizialmente includeva Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ma ha iniziato a espandersi rapidamente quest’anno. Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita si sono uniti a gennaio. Turchia, Azerbaigian e Malesia hanno formalmente fatto domanda e molti altri hanno espresso il desiderio di diventarne membri. I funzionari russi lo considerano già un enorme successo. Il consigliere di Putin per la politica estera Yuri Ushakov ha detto che 32 paesi hanno confermato la partecipazione e più di 20 invieranno capi di stato. Putin, ha detto Ushakov, terrà circa 20 incontri bilaterali, e il summit potrebbe trasformarsi nel “più grande evento di politica estera mai tenuto” in territorio russo. Nel corso del vertice si prevede inoltre che la Russia firmerà un trattato di “partnership strategica globale” con l’Iran, rafforzando i legami sempre più stretti tra Mosca e Teheran. Inoltre, il vertice consentirà a Xi e Putin di ribadire la loro stretta relazione. I due, che hanno annunciato una partnership “senza limiti” solo poche settimane prima che la Russia invadesse l’Ucraina nel 2022, si sono già incontrati almeno due volte quest’anno: a Pechino a maggio e a un vertice SCO in Kazakistan a luglio.

Lula in videoconferenza per motivi di salute

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annullato il previsto viaggio in Russia a causa di una lieve emorragia cerebrale nella parte posteriore della testa, riportata dopo una caduta in bagno. Lula, riportano i media brasiliani, è caduto sabato notte ed è stata curato in ospedale, dove ha ricevuto alcuni punti di sutura. Ieri, tuttavia, è tornato in ospedale per ulteriori accertamenti e i medici gli hanno consigliato di evitare i viaggi aerei a lunga percorrenza. Pertanto ha annullato il viaggio in Russia per partecipare al vertice dei Brics. Lula prenderà parte all’incontro in videoconferenza. Nelle scorse ore Lula ha pubblicato su X una foto di una riunione di lavoro dopo l’incidente domestico che lo ha costretto ad annullare il viaggio. Col leader brasiliano erano presenti il consigliere speciale Celso Amorim e il ministro delle Relazioni istituzionali, Alexandre Padilha.

Reunião de trabalho no Alvorada com o assessor especial Celso Amorim e o ministro @padilhando. Conversamos sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias. 👍 📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/b1I4vtWiH3 — Lula (@LulaOficial) October 21, 2024

Putin vedrà Antonio Guterres

Nella giornata di giovedì 24 ottobre è inoltre previsto un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine del vertice dei Brics a Kazan. Lo ha reso noto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, secondo quanto ha scritto Interfax. Putin, ha aggiunto Ushakov, “ha espresso il desiderio di incontrare tutti i leader degli Stati che verranno al vertice dei Brics”.

