Il presidente russo: "Cacciare militari Kiev dal Kursk è dovere sacro"

La città russa di Kazan ospiterà il vertice dei Brics dal 22 al 24 ottobre e Vladimir Putin ha già annunciato che “oltre 30 Paesi” sono pronti “ad aderire o cooperare” con gli Stati membri di questo raggruppamento economico mondiale. “Per quanto riguarda le nostre relazioni con i Brics, si stanno sviluppando con molto successo“, ha aggiunto il leader del Cremlino nel suo discorso alla sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok. “Amplieremo i legami del nostro intero Paese con partner stranieri, amici, con Stati e aziende interessati ad una cooperazione affidabile, a lungo termine e reciprocamente vantaggiosa e quindi continueremo a rafforzare le posizioni russe nel mondo”.

Tra le sue dichiarazioni il capo di Mosca ha anche fatto riferimento all’avanzata dell’Ucraina nel Kursk. “Il sacro dovere delle forze armate russe è cacciare il nemico dalla regione di Kursk e proteggere i cittadini”, ha affermato. “Kiev dovrà abbassare nuovamente l’età di leva per reclutare bambini, come fecero i nazisti in Germania, ma questo non risolverà il problema”. “Il prossimo passo è studenti coscritti, dissanguano completamente il Paese, lo ripeto ancora una volta: l’impressione è che questa non sia la loro gente”.

