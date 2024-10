Il regalo speciale durante un evento in Georgia

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ricevuto un regalo di compleanno speciale durante la partecipazione a un evento elettorale in una chiesa di Jonesboro, sobborgo di Atlanta in Georgia. A farglielo è stato l’icona della musica Stevie Wonder che per l’occasione ha intonato una serenata sul palco della Divine Faith Ministries International. Wonder ha poi guidato la folla intonando la sua versione di “Happy Birthday” per la candidata dem alla Casa Bianca nel giorno del suo 60° compleanno.

