Il discorso elettorale a Lancaster, Pennsylvania

Comizio di Donald Trump a Lancaster, Pennsylvania, in vista delle elezioni alla presidenza Usa. Durante il suo discorso il tycoon ha fatto gli auguri alla candidata democratica, Kamala Harris, per i suoi 60 anni: mentre diceva “Le auguro buon compleanno e 100 di questi giorni”, diversi ‘buuu’ e urla di disapprovazione si sono levate dal pubblico di suoi sostenitori. Trump ha poi aggiunto: “Renderemo l’America di nuovo grande, e per farlo non possiamo stare sdraiati in spiaggia, no?”.

