Il candidato repubblicano: "Non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questo schifo"

Lungo momento di imbarazzo per Donald Trump durante il suo raduno a Detroit, in vista delle elezioni in programma il 5 novembre. Dopo essere salito sul palco, il microfono del tycoon ha smesso di funzionare e ci sono voluti quasi 20 minuti prima che il problema venisse risolto, con la folla che ha intonato i cori ‘USA’ e ‘We love Trump’ per sostenere il candidato repubblicano. Trump è apparso molto infastidito dall’inconveniente e, una volta sostituito il microfono, ha dichiarato: “Non pagherò il conto di questa stupida azienda che ci ha affittato questo schifo”.

