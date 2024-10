Primo evento in solitaria del capo di Tesla e SpaceX nella periferia di Philadelphia

Primo evento in solitaria di Elon Musk a sostegno di Donald Trump. Il capo di Tesla e SpaceX ha tenuto un comizio nella periferia di Philadelphia, arringando la folla. “Non sono mai stato politicamente attivo prima. Ora lo sono perché penso che sia in gioco il futuro dell’America e della civiltà”, ha spiegato il miliardario, proprietario anche della piattaforma di social media X, ex Twitter.

