La vicepresidente all'attacco del candidato repubblicano in un comizio in Wisconsin

Kamala Harris all’attacco di Donald Trump in un comizio a La Crosse, in Wisconsin, uno degli stati in bilico, in un comizio giovedì sera. “Donald Trump è sempre più instabile e squilibrato. E non si fermerà davanti a nulla per ottenere un potere incontrastato per se stesso. Vuole mandare l’esercito contro i cittadini americani. Vuole impedire alle donne di prendere decisioni sul proprio corpo. Vuole minacciare libertà e diritti fondamentali come la libertà di voto, la libertà di essere al sicuro dalla violenza armata”, ha detto la candidata dem alla Casa Bianca che sfiderà l’ex presidente in campo per i repubblicani nelle elezioni presidenziali Usa del prossimo 5 novembre.

