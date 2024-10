La candidata dem: "Non ha la capacità di fare questo lavoro, non è adatto alla carica"

“È chiaro che Trump e il suo team non vogliano far sapere veramente al popolo americano se lui sia o meno adatto a fare il presidente”. Lo ha dichiarato la vicepresidente americana e candidata dem alla Casa Bianca, Kamala Harris, parlando con i cronisti prima della sua partenza in Nord Carolina. “Non vi fornirò un’analisi medica della sua idoneità, ma a tutti gli altri livelli, quando si tratta di ciò che dovremmo aspettarci da un presidente degli Stati Uniti, ovvero la capacità di esercitare un buon giudizio, sia come comandante in capo che come leader di questo grande Paese, sappiamo che non ha la capacità di fare questo lavoro. Non è adatto alla carica”, ha tuonato Harris.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata