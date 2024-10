Il ceo di Tesla farà anche comizi in Pennsylvania

Elon Musk ha donato quasi 75 milioni di dollari all’America Pac, il super comitato creato per sostenere la campagna elettorale di Donald Trump. Lo rivelano i dati finanziari della campagna dell’ex presidente degli Stati Uniti, depositati nella tarda serata di martedì presso la Federal Election Commission. Il ceo di Tesla, SpaceX e X ha inoltre annunciato che a partire da stasera terrà una “serie di discorsi in tutta la Pennsylvania” a sostegno di Trump, a conferma del suo crescente impegno nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre. La Pennsylvania, con i suoi 19 Grandi Elettori, è il più importante tra i cosiddetti ‘swing states‘, gli stati in bilico che potranno essere determinanti nella vittoria di Trump o in quella dell’attuale vicepresidente Kamala Harris.

