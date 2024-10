Il primo ministro ungherese ha commentato il piano presentato a Bruxelles dal presidente ucraino

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che l’Ucraina perderà la guerra con la sua attuale strategia, il giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i leader dell’Ue a Bruxelles per discutere il suo “piano di vittoria”. “Non siamo coinvolti, non è il nostro piano di vittoria”, ha detto Orban venerdì in un’intervista per l’emittente statale ungherese. “Tuttavia, auguriamo agli ucraini di avere ragione, ma crediamo che non possano vincere con questo piano di vittoria, possono solo perdere”, ha aggiunto.

