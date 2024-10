Lo sbarco nel porto di Shengjin. Poi il trasferimento nei centri

La nave Libra, della Marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera. I migranti, 10 provenienti dal Bangladesh e sei egiziani, saranno accolti nelle strutture italiane costruite in territorio albanese, frutto dell’accordo tra il governo italiano e l’esecutivo del premier albanese Edi Rama.

