È giunta a Shengjin l'imbarcazione Libra della marina militare con a bordo 16 persone soccorse in acque internazionali

La nave Libra, della marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone migranti soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera italiana: si tratta dei primi ospiti dei centri per migranti costruiti dall’Italia nel Paese balcanico.

