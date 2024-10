Il premier israeliano: "Leader Ue stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato"

Netanyahu ha chiesto al segretario della Nazioni Unite, Antonio Guterres, di portare via dal sud del Libano le forze dell’Unifil. “È giunto il momento di rimuovere l’Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah”, ha detto il primo ministro israeliano in una dichiarazione registrata. “L’Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha ricevuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano ai terroristi di Hezbollah. Il vostro rifiuto di evacuare i soldati dell’Unifil li rende ostaggi di Hezbollah”, ha aggiunto. “Questo mette in pericolo sia la loro vita, sia quella dei nostri soldati. Deploriamo il ferimento dei soldati dell’Unifil e facciamo tutto ciò che è in nostro potere per prevenire questi episodi”. “Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l’Unifil come scudo umano, proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa come scudo umano”.

