Ferito un altro casco blu: è il quinto da quando è iniziata l'incursione israliana in Libano. Austin a Gallant: "Usa profondamente preoccupati"

Continua ad essere alta la tensione in Medioriente dove un altro casco blu è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco nel sud del Libano. E’ il quinto da quando è iniziata l’incursione di Israele nel Libano. Lo ha riferito l’Unifil specificando che il peacekeeper è stato colpito venerdì sera nella base di Naqoura “a causa delle attività militari in corso nelle vicinanze”. Il militare è stato operato per rimuovere il proiettile ed è attualmente stabile. La missione ha parlato poi di “danni ingenti” agli edifici della postazione Onu a Ramyah causati da bombardamenti. Le notizie sono arrivate dopo la ferma condanna espressa da Italia, Francia e Spagna per gli attacchi all’Unifil da parte dell’esercito israeliano, l’Idf. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato di voler sapere dallo Stato ebraico “che cosa è accaduto”. “I nostri militari non sono terroristi di Hezbollah”, “è inaccettabile” quanto successo, ha detto. In Iran sta aumentando il nervosismo per la risposta che Israele sta preparando all’attacco missilistico di Teheran dell’1 ottobre.

LA DIRETTA

12:17 Papa: “Siano rispettate forze pace delle Nazioni Unite”

“Chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite”. Così Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”, aggiunge Bergoglio.

11:21 Unicef: “Le vite dei bambini devastate dai conflitti”

“Ogni giorno che passa, le vite dei bambini in Israele, nello Stato di Palestina e in Libano vengono strappate in modi inimmaginabili. Tutte le parti hanno l’obbligo di proteggere i civili, compresi i bambini, gli operatori umanitari e le infrastrutture civili, tra cui scuole e strutture sanitarie. Le parti devono consentire il libero accesso agli aiuti salvavita. Questi obblighi sono palesemente disattesi. I bambini non iniziano le guerre e non hanno il potere di porvi fine, eppure le loro vite sono devastate dai conflitti”. Così la direttrice generale dell’UNICEF Catherine Russell.

11:06 Iran: nuove sanzioni Usa sono illegali e ingiustificate

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha condannato le nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai settori petrolifero e petrolchimico, in risposta all’attacco missilistico di rappresaglia di Teheran contro obiettivi militari israeliani dell’1 ottobre. In una dichiarazione, Esmaeil Baqaei ha condannato fermamente le sanzioni “illegali e ingiustificabili” degli Stati Uniti al settore energetico iraniano. Lo riferisce l’agenzia Tasnim. Venerdì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni alle aziende e alle navi impegnate nel commercio e nel trasporto di petrolio iraniano, in risposta al recente attacco missilistico dell’Iran ai siti militari israeliani. La mossa degli Stati Uniti di imporre sanzioni “manca di qualsiasi base legale o logica”, rimarca Baqaei.

10:35 Gallant a Austin, impegnati per evitare danni a Unifil

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha accusato Hezbollah di usare le postazioni Unifil come copertura, durante la conversazione di ieri sera con il suo omologo americano Lloyd Austin, secondo quanto riporta la dichiarazione israeliana citata dal Times of Israel. Gallant, riferisce il ministero della Difesa israeliano, “ha sottolineato che mentre affronta questa significativa sfida operativa, l’Idf continuerà ad adottare misure per evitare danni alle truppe Unifil e alle postazioni di peacekeeping”.L’ufficio di Austin ha affermato che ha espresso “profonda preoccupazione” per gli attacchi.

10:22 Cri: “Attacco inaccettabile, proteggere operatori”

“Non è accettabile che le donne e gli uomini impegnati a soccorrere feriti siano bersaglio di attacchi e che rischino di diventare vittime essi stessi, proprio mentre cercano di prestare soccorso a chi ha bisogno di cure. Agli operatori umanitari impegnati a salvare vite sia sempre garantita protezione, che nessuno osi cancellare il Diritto internazionale umanitario”. Lo rimarca con forza Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, a seguito degli attacchi nel sud del Libano che si sono verificati stamattina, durante i quali è stato registrato il ferimento di alcuni volontari della Croce rossa libanese e il danneggiamento di due ambulanze, nel corso di un’operazione di supporto alla popolazione in coordinamento con l’Unifil a seguito di un attacco. “La popolazione civile e gli operatori umanitari non sono un bersaglio. Proteggere chi soccorre significa tutelare malati e feriti, e garantire loro di ricevere gli aiuti di cui necessitano. Lo ho ricordato nel corso dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e lo ribadisco ancora oggi. Questi duri attacchi all’umanità non sono tollerabili”, conclude Valastro.

10:10 Cnn, oggi riunione gabinetto israeliano

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, terrà una nuova riunione di gabinetto oggi. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn, mentre il Paese valuta come rispondere all’attacco missilistico dell’Iran dell’1 ottobre.

09:58 Idf, colpiti 200 obiettivi Hezbollah in Libano in 24 ore

L’aeronautica militare israeliana ha colpito circa 200 obiettivi Hezbollah nel Libano meridionale e più in profondità nel paese nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l’esercito israeliano precisando che tra gli obiettivi figurano cellule di Hezbollah, lanciarazzi, posti di comando e posizioni di combattimento. In particolare, la 36a Divisione ha diretto attacchi aerei contro lanciarazzi Hezbollah, postazioni anticarro e depositi di armi nel Libano meridionale durante la notte e ha anche ucciso decine di combattenti Hezbollah. Lo riporta il Times of Israel.

09:41 Croce Rossa: 4 soccorritori feriti in attacco nel sud Libano

Quattro operatori della Croce Rossa sono rimasti feriti in un attacco israeliano avvenuto questa mattina a Srebbine, nel sud del Libano. Lo riferisce la Croce Rossa libanese citata da L’Orient-Le Jour. In un comunicato stampa, l’organizzazione ha riferito di aver inviato una squadra a Srebbine, nel distretto di Bint Jbeil, dopo che uno raid aveva preso di mira una casa nel villaggio intorno alle 8 del mattino. L’invio dei soccorritori è avvenuto “dopo una richiesta alla Forza ad interim dell’Onu in Libano (Unifil)” per ottenere le necessarie autorizzazioni. Sul posto sono state inviate due ambulanze per soccorrere i feriti e spostarli, ma una volta sul posto “la casa è stata presa di mira una seconda volta” da un missile israeliano. “Quattro soccorritori sono rimasti leggermente feriti e le due ambulanze danneggiate”, viene riportato. I quattro – viene ancora riferito dalla Croce Rossa – sono stati portati all’ospedale di Tebnine, nel sud del Libano, per essere sottoposti ad accertamenti, e le loro condizioni “non sono preoccupanti”

Following the airstrike on a house in Sirbine in South Lebanon on Sunday 13th of October at 8am, Lebanese Red Cross ambulance teams were dispatched to the scene in coordination with UNIFIL. As the team was searching for casualties to rescue, the house was hit for a second time… pic.twitter.com/ufxJL8sGYQ — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 13, 2024

09:31 Israele, oltre 300 razzi lanciati da Libano in 24 ore

Oltre 300 razzi sono lanciati dal sud del Libano verso il nord di Israele in 24 ore. Lo riporta Al Jazeera citando fonti israeliane

09:26 Attacco Israele in centro Striscia Gaza, uccisa famiglia 8 persone

Otto persone, tutte della stessa famiglia, sono morte in un attacco israeliano nella zona centrale Striscia di Gaza. Lo hanno riferito funzionari medici palestinesi, mentre le forze israeliane continuano a combattere militanti di Hamas e rinnovano gli ordini di evacuazione di centinaia di migliaia di persone dal nord del territorio. L’attacco di sabato sera ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, uccidendo genitori e i loro sei figli, di età compresa tra 8 e 23 anni, secondo l’ospedale dei martiri di Al-Aqsa nella vicina Deir al-Balah, dove sono stati portati i corpi. Altre sette persone sono rimaste ferite, tra cui due donne e un bambino in condizioni critiche. Un reporter dell’Associated Press ha appurato il conteggio dei corpi e filmato le preghiere funebri tenute all’ospedale.

09:16 Idf, intercettati 5 missili lanciati da Libano verso Haifa

Cinque missili sono stati lanciati dal Libano verso Israele nel recente attacco che ha fatto scattare le sirene ad Haifa e in altre comunità del nord. Lo riportano le Forze di difesa israeliane precisando che tutti i missili sono stati intercettati dalle difese aeree. Il servizio di emergenza Magen David Adom riferisce che non ci sono segnalazioni di feriti. Lo riporta il Times of Israel.

08:51 Iran respinge accuse che collegano Teheran al 7 ottobre

La Missione permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite a New York ha rilasciato dichiarazioni separate, respingendo le accuse che collegano l’operazione Alluvione Al-Aqsa guidata da Hamas alla Repubblica islamica, sottolineando che tali affermazioni non hanno credibilità e si basano su documenti falsi. Lo riporta l’agenzia Irna. “Mentre gli stessi funzionari di Hamas con sede a Doha hanno dichiarato di non avere alcuna conoscenza precedente dell’operazione e che tutta la pianificazione, il processo decisionale e la direzione sono stati eseguiti esclusivamente dall’ala militare di Hamas con sede a Gaza, qualsiasi affermazione che tenti di collegarla all’Iran o a Hezbollah, in parte o del tutto, è priva di credibilità e proviene da documenti fabbricati”, viene riferito in una dichiarazione, pubblicata dopo che alcuni media Usa, tra cui il New Tork Times, hanno riferito di avere ottenuto documenti, sequestrati dall’esercito israeliano, su come Hamas avesse pianificato l’attacco del 7 ottobre 2023. Pianificazione che, stando a quanto riferito, avrebbe incluso incontri con Iran ed Hezbollah per ricevere supporto e convincerli a unirsi all’operazione.

08:06 15 morti in ultimi attacchi Israele in Libano

Il ministero della Salute del Libano ha dichiarato che almeno 15 persone sono state uccise negli ultimi attacchi israeliani effettuati su due aree nel nord del paese e una a sud della capitale. Stando a quanto riferito, nove persone sono state uccise e 15 ferite in un “attacco nemico israeliano” al villaggio di Maaysrah, situato a nord di Beirut. Il ministero ha anche riferito di due persone uccise, quattro ferite e “parti del corpo” non identificate recuperate in seguito a un attacco israeliano a Deir Bella, vicino alla città di Batroun nel nord del Libano. Quattro persone sono state uccise e 18 ferite in un attacco a Barja, a sud di Beirut. Israele ha anche colpito la città meridionale di Nabatieh, dove sono state segnalate otto persone ferite. Lo riporta Al Jazeera.

07:26 Austin a Gallant, profonda preoccupazione per attacchi a Unifil

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd J. Austin, ha tenuto un colloquio ieri con il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, nel quale ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per le notizie secondo cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulle posizioni della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano, nonché per la presunta morte di due soldati libanesi, stando a quanto riportato in una dichiarazione del Pentagono. Austin ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza delle forze Unifil e delle Forze armate libanesi e “ha ribadito la necessità di passare dalle operazioni militari in Libano a un percorso diplomatico il prima possibile”

07:21 Messina (Unifil): “Si è deciso di restare e arretrare era rischioso”

“Siamo entrati in una nuova fase di questo conflitto. È un momento in cui anche noi siamo abbastanza impegnati. Quello che è successo pochi giorni fa, con l’attacco alle nostre basi, non si era mai verificato prima”. Lo conferma il generale di brigata Stefano Messina, comandante del contingente italiano dell’Unifil, in un’intervista al Corriere della Sera. Alla domanda se si aspettassero un’azione del genere dall’esercito di Israele, risponde: “È una delle parti belligeranti sul campo. Quando ci siamo preparati per questa missione sapevamo che le minacce sarebbero potute arrivare da più parti. Per questo motivo non ci siamo stupiti più di tanto”. Con Israele “i contatti sono costanti, come sempre. Anche prima di quanto accaduto, così come dopo. Non abbiamo ricevuto alcun messaggio dopo l’accaduto, anche se in ogni caso — e se dovessero farlo — non ci aspettiamo che lo facciano con noi, ma sul canale delle Nazioni Unite”. Messina spiega poi che “dalle forze di difesa israeliane era stato chiesto al quartier generale di Unifil a Naqoura di far spostare il personale della missione da una serie di basi con un breve preavviso, ma la decisione unanime è stata invece quella di restare, mantenendo attive tutte le nostre funzioni per far rispettare la risoluzione 1701. Ma anche se fossimo davvero arretrati verso altre basi, questo avrebbe comportato una serie di problemi logistici in così poco tempo ed esposto il nostro personale a rischi di incolumità a causa degli scontri armati, che qui ci sono 24 ore su 24”

07:06 Fonti Usa: Israele colpirà infrastrutture energetiche e militari Iran

Funzionari statunitensi, rimasti anonimi, ritengono che Israele abbia ristretto gli obiettivi della sua risposta al recente attacco missilistico dell’Iran alle infrastrutture militari ed energetiche. Lo riferisce Nbc aggiungendo che non ci sono indicazioni che Israele prenderà di mira le strutture nucleari o porterà a termine omicidi. Stando a quanto riferito dalle fonti, Israele non ha preso decisioni definitive su come e quando agire.

07:00 Wp: Hamas pianificava attacco stile 11 settembre contro Tel Aviv

Anni prima del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un’ondata di attacchi terroristici molto più letali contro Israele, che avrebbero incluso il crollo di un grattacielo di Tel Aviv in stile 11 settembre, mentre facevano pressione sull’Iran per ricevere supporto nella loro realizzazione. È quanto emerso da documenti documenti sequestrati dalle forze israeliane a Gaza, come riporta il Washington Post. Stando a quanto riferito, i documenti e i registri elettronici che i funzionari israeliani affermano siano stati recuperati dai centri di comando di Hamas, mostrano una pianificazione avanzata per attacchi con treni, barche e persino carri trainati da cavalli, sebbene diversi piani fossero mal formulati e altamente impraticabili, hanno affermato gli esperti di terrorismo. I piani prevedono di coinvolgere gruppi militanti alleati per un assalto combinato contro Israele da nord, sud ed est. Le 59 pagine di lettere e documenti di pianificazione in arabo ottenute dal Washington Post rappresentano una frazione delle migliaia di documenti che le Forze di difesa israeliane affermano di aver sequestrato da quando è iniziata l’invasione terrestre di Gaza da parte di Israele il 27 ottobre.

