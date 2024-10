I media locali riportano che l'assalitore è stato ucciso

È di un morto e otto feriti il bilancio dell’attacco con coltello avvenuto nella città di Beersheba, in Israele. L’attentato è avvenuto alla stazione centrale degli autobus della città, alla vigilia dell’anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra a Gaza. Israele è in stato di massima allerta e si prepara a cerimonie commemorative. La polizia israeliana non ha identificato l’assalitore, ma ha dichiarato che si è trattato di un attacco terroristico. I media locali hanno riferito che l’assalitore è stato ucciso.

