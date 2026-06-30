Ben Harper, malore tra il pubblico: il cantautore si ‘ferma’ e segue i soccorsi

Una spettatrice si sente male e Ben Harper si ferma per seguire i soccorsi. L’episodio è avvenuto durante il concerto del musicista californiano insieme agli Innocent Criminals alla Cavea dell’Auditorium, in una Roma avvolta dal grande caldo anche nelle ore serali. Durante l’esibizione, il pubblico ai piedi del palco si è aperto per soccorrere la spettatrice che aveva appena avuto un lieve malore. Accortosi della situazione, Ben Harper non ha fermato la musica ma ha smesso di cantare ‘allungando’ la parte sonora del brano, fino a quando non ha avuto rassicurazioni dallo stesso pubblico sulle condizioni della ragazza. Proprio quest’ultima è stata poi chiamata sotto al palco dallo stesso Ben Harper, che ha scambiato due parole con lei. Il musicista ha poi salutato con un ‘cinque’ la ragazza chiamandola per nome, Giorgia, prima di riprendere lo show tra gli applausi del pubblico.