Kenya, in ospedale per la salute mentale ai pazienti offerta seduta dal barbiere

Nel più grande ospedale di riferimento per la salute mentale del Kenya, a Nairobi, i pazienti maschi si sottopongono a un tipo di terapia diverso dal solito: una seduta di cura personale offerta da due barbieri in visita. Gli operatori sanitari sostengono che la cura della propria immagine sia un aspetto importante del percorso di guarigione, poiché uno dei segni della malattia mentale può essere proprio la perdita di interesse per l’igiene personale e la cura di sé. Secondo la Politica sulla Salute Mentale del 2015 varata dal governo, si stima che in Kenya il 25% dei pazienti ambulatoriali e il 40% dei pazienti ricoverati in tutte le strutture sanitarie soffrano di disturbi mentali. Gli esperti di salute mentale affermano che la depressione e l’ansia sono tra i disturbi più comuni, mentre i disturbi da uso di sostanze rimangono una sfida importante, in particolare tra gli uomini. Giugno è il Mese della sensibilizzazione sulla salute mentale maschile.