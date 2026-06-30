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martedì 30 giugno 2026

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Mondiali 2026, a Dallas i poliziotti accolgono la Norvegia con la remata vichinga

LaPresse
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Gli agenti di polizia di Dallas hanno riservato un’accoglienza divertente alla nazionale della Norvegia al suo arrivo all’aeroporto DFW in vista del match dei sedicesimi di finale dei Mondiali con la Costa d’Avorio in programma martedì alle 19 nella città del Texas. I poliziotti si sono schierati in fila ed hanno eseguito la celebre ‘remata vichinga’, accompagnata dal tradizionale coro, resa popolare dai tifosi norvegesi in questa edizione della Coppa del Mondo e diventata virale sui social.