L'opera raffigurante il candidato repubblicano in un quartiere della città: non è chiaro da chi è stata realizzata

Un’enorme statua raffigurante Donald Trump nudo è comparsa in un quartiere di Phoenix, in Arizona. Le immagini dell’opera raffigurante l’ex presidente e attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca sono state diffuse dalla tv KNXV. Secondo un’altra emittente americana, KSAZ-TV la statua, intitolata “Crooked and Obscene” (Storto e osceno) è alta oltre 12 metri e pesa oltre 2,7 tonnellate. Si tratta di una scultura di un artista anonimo che era già comparsa nei giorni scorsi in Nevada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata