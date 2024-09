Contro Ryan Wesley Routh sono stati presentati cinque capi di imputazione

Ryan Wesley Routh, l’uomo accusato di avere attentato in Florida alla vita di Donald Trump, si è dichiarato non colpevole davanti al giudice del tribunale federale di West Palm Beach. Contro Routh sono stati presentati cinque capi di imputazione, compreso il tentato omicidio e la resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

