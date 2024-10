La Guida Suprema: "Sostengono falsamente di difendere pace e tranquillità"

La radice dei problemi in Medioriente “è la presenza dell’America e di alcuni Paesi europei” che “sostengono falsamente di difendere pace e tranquillità”. Lo ha affermato la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, in un incontro pubblico a Teheran. Lo riporta Irna. “Se rimuovessimo il male da questa regione senza dubbio questi conflitti, queste guerre, questi scontri scomparirebbero completamente e i Paesi potrebbero gestirsi da soli e vivere insieme in pace, salute e benessere”, ha aggiunto.

