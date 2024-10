L'opera è dell'artista paesaggista Dario Gambarin

L’artista italiano Dario Gambarin ha dedicato la sua ultima opera di land art su un campo nella campagna veronese alla vicepresidente degli Stati Uniti e candidata alla presidenza per i democratici Kamala Harris. Creato con un trattore e un aratro, senza usare alcun tracciamento sul terreno, il ritratto copre un’area di 27.000 metri quadrati. “Questa volta ho scelto Harris per le sue affermazioni come: ‘L’ottimismo è il carburante che guida ogni lotta perché il sogno americano appartiene a tutti noi'”, ha detto Gambarin in un comunicato stampa. Gambarin, nato a Verona nel 1958 e attualmente residente a Bologna, ha già prodotto diverse opere di land art. Grazie a una tecnica altamente sviluppata, Gambarin non misura il campo prima di iniziare il suo lavoro. È apparentemente in grado di creare immagini giganti dalle dimensioni perfette con solo un innato senso delle proporzioni e la capacità di guidare un trattore. Tra le sue opere, l’immagine di Papa Francesco, ex presidenti degli Stati Uniti e dimostrazioni di sostegno alla nazionale di calcio italiana, tutte arate in campi coltivati.

