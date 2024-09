Sembra sempre più imminente l'invasione di terra del Paese

Truppe e carri armati dell’esercito israeliano sono stati avvistati lunedì nel nord del Paese, ammassati nei pressi del confine con il Libano in vista di un’invasione di terra che sembra ormai sempre più imminente. In mattinata, il ministro della Difesa dello Stato ebraico, Yoav Gallant, aveva fatto intendere che l’Idf si stesse preparando all’offensiva, dichiarando che contro Hezbollah l’esercito userà “tutte le capacità che abbiamo”. Sempre nella giornata di lunedì si è visto anche il primo attacco israeliano sul centro di Beirut in quasi un anno di conflitto, che ha colpito un edificio residenziale.

