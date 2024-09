L'Idf prosegue con i suoi raid. Nuovo attacco a Beirut. Truppe Usa in allerta

Hamas ha annunciato che il suo leader e comandante in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso in un attacco dell’esercito israeliano. Assieme a lui sarebbero morti anche alcuni membri della sua famiglia. Il raid sarebbe avvenuto in una zona a sud del Paese. Nel frattempo l’Idf continua con i suoi raid mirati non solo in Libano ma anche in Siria, Yemen e ovviamente a Gaza. A Beirut sarebbero quattro le persone rimaste uccise nell’ultimo attacco israeliano.

08:44 Senatore Dem, bomba guidata Usa per uccidere Nasrallah

Per uccidere il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah Israele ha usato una bomba della serie Mark 84 di produzione Usa, da 2mila libbre. È quanto ha dichiarato il senatore democratico statunitense Mark Kelly, intervistato dalla Nbc su ‘Meet the press’. “Vediamo un uso maggiore di munizioni guidate, cioè JDAM”, ovvero Joint Direct Attack Munition. E continuiamo a fornire queste armi”, ha dichiarato Kelly, secondo il quale non è ancora il momento di porre delle condizioni a Israele per le forniture di armi. “La bomba da 2mila libbre che è stata usata per eliminare Nasrallah, una bomba della serie Mark 84, era un’arma guidata, sono abbastanza sicuro che sia stata usata in quel caso”, ha dichiarato Kelly.

08:33 Tajani: “Difesa non sia esagerata ma non dimenticare 7 ottobre”

“La difesa non dev’essere esagerata, e condivido ciò che dice il Santo Padre, ma è stato catastrofico l’attacco dal quale è cominciato tutto. Mi riferisco al 7 ottobre. E’ stato un atto da nazisti, e questo non va dimenticato mai”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. “Sento spesso parlare della reazione di Israele al 7 ottobre, con migliaia di morti e centinaia di ostaggi, ma ci si dimentica troppo di ciò che ha compiuto giusto un anno fa Hamas. E non vorrei che, un anno dopo, le manifestazioni e le riflessioni su quella strage da cui è cominciato tutto risultino sbilanciate a favore di una parte e a scapito di un’altra”. In merito alla de-escalation da parte della comunità internazionale spiega: “La stiamo chiedendo con tutta la forza che abbiamo. Noi siamo per il cessate il fuoco sia a Gaza sia nel Libano, e per la salvaguardia della popolazione civile. Stiamo facendo la nostra parte fino in fondo. E il G7 è unitissimo su questo”.

08:28 Katz: Cessate il fuoco solo con Hezbollah disarmato lontano da confine

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha comunicato a oltre 25 suoi omologhi che Israele non accetterà un cessate il fuoco in Libano senza che Hezbollah si allontani dal confine con Israele e resti disarmato a nord del fiume Litani. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan, secondo cui fra i Paesi che hanno ricevuto questo messaggio ci sono anche Italia, Germania, Regno Unito e Canada. Kan precisa che anche i ministri coinvolti nei colloqui per una potenziale tregua hanno ricevuto lo stesso messaggio. “Per Israele l’unico modo accettabile per fermare il fuoco è allontanare Hezbollah a nord del Litani e disarmarlo”, è il messaggio di Katz, secondo quanto riporta l’emittente. Il ministro degli Esteri israeliano, inoltre, ha affermato che l’uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stata una delle contromisure più giustificate che Israele abbia mai attuato e che Nasrallah stava pianificando altri attacchi contro Israele. Katz ha anche trasmesso un chiaro messaggio riguardo all’Iran, affermando che se Teheran attacca Israele, Israele lo attaccherà a sua volta.

07:44 Media, ucciso il capo libanese di Hamas

Hamas afferma che il suo comandante in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso insieme ad alcuni membri della sua famiglia in un attacco israeliano nel sud del Paese. Lo riporta Times Of Israel. Poche ore prima il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) aveva dichiarato in una nota che tre dei suoi leader erano stati uccisi in un attacco israeliano che ha preso di mira il quartiere Kola di Beirut dopo la mezzanotte di lunedì.

“Fateh Sherif Abu el-Amin, leader di Hamas in Libano e membro della leadership del movimento all’estero” è stato ucciso in un attacco alla sua “casa nel campo di Al-Bass, nel sud del Libano”, ha comunicato Hamas. L’agenzia di stampa libanese Nna ha riferito di un attacco aereo vicino alla città meridionale di Tiro. La testata libanese L’Orient Le Jour sottolinea che è la prima volta dall’inizio della guerra di Gaza e del fronte di sostegno di Hezbollah, il 7 e 8 ottobre, che Israele prende di mira un campo palestinese in Libano.

07:09 Idf: Colpiti decine siti Hezbollah nella valle della Bekaa R

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano che i loro aerei da combattimento hanno terminato di colpire decine di siti di Hezbollah nella regione della valle della Bekaa, in Libano. Tra i siti attaccati c’erano lanciarazzi ed edifici in cui Hezbollah immagazzinava armi, è quanto afferma l’esercito. Le IDF hanno colpito anche altri siti nel Libano meridionale utilizzati da Hezbollah per operazioni terroristiche contro Israele.

06:55 Truppe Usa in allerta e supporto aereo

Gli Stati Uniti stanno rafforzando ulteriormente la loro presenza militare in Medioriente, inviando truppe aggiuntive e mettendone altre in allerta, mantenendo al contempo una portaerei in servizio. Queste misure sono state adottate dopo che venerdì le forze israeliane hanno ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah in Libano, in un attacco che minaccia di far precipitare la regione in una guerra più ampia. Il Segretario alla Difesa ha ordinato domenica alla portaerei USS Abraham Lincoln e ai suoi cacciatorpediniere di restare nella regione, appena un mese dopo averli dirottati verso il Medio Oriente mentre erano in un dispiegamento programmato nel Pacifico. La direttiva arriva pochi giorni dopo che il gruppo d’attacco della portaerei USS Harry S. Truman ha lasciato il suo porto di origine in Virginia così da avere la presenza di due portaerei in Medioriente per la seconda volta dall’estate.

06:02 Attacco aereo israeliano colpisce centro Beirut, tre leader Fplp tra vittime

Il primo attacco aereo israeliano nel centro di Beirut in quasi un anno di conflitto ha raso al suolo un condominio nelle prime ore di lunedì, poche ore dopo che Israele aveva colpito obiettivi in tutto il Libano e ucciso decine di persone, mentre Hezbollah subiva duri colpi alla sua struttura di comando (con l’uccisione del suo leader, Hassan Nasrallah). L’attacco aereo ha colpito un edificio residenziale a più piani, secondo un giornalista dell’Associated Press presente sulla scena. I video hanno mostrato ambulanze e una folla radunata vicino all’edificio in un quartiere prevalentemente sunnita con una trafficata via principale fiancheggiata da negozi. L’attacco aereo ha ucciso almeno una persona e ne ha ferite 16, ha detto un funzionario della Difesa civile libanese. Ha detto che la persona uccisa era un membro di al-Jamaa al-Islamiya, o Gruppo islamico, un gruppo politico e militante sunnita alleato con Hezbollah. Non risulta che il gruppo abbia avuto un ruolo significativo nell’attuale conflitto tra Israele e Hezbollah. Una fazione palestinese in Libano ha dichiarato che tre dei suoi membri sono stati uccisi nell’attacco aereo. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha dichiarato in una dichiarazione lunedì mattina che i suoi comandanti militari e di sicurezza in Libano e un terzo membro sono stati uccisi nell’attacco.

