I corpi della madre e dei due figli piccoli sono stati restituiti a Israele a febbraio scorso

Israele ha annunciato di aver ucciso il responsabile del rapimento di Shiri Bibas e dei suoi due figli piccoli, e che con ogni probabilità è stato coinvolto anche nel loro omicidio. Lo riporta Times of Israel.

🔴 Mohammed Hassan Mohammed Awad, one of the terrorists that was likely involved in the abduction of Shiri, Ariel and Kfir Bibas, has been eliminated.

Awad was a senior commander in the Military Intelligence Array in Gaza and affiliated with senior commanders of the Palestinian… pic.twitter.com/1VvMBKKUyT

— Israel Defense Forces (@IDF) April 4, 2025