I commenti del presidente Usa catturati da un microfono aperto durante il vertice del Quad in Delaware

Il presidente Usa Joe Biden ha detto agli alleati dell’Indo-Pacifico di ritenere che la crescente assertività militare della Cina sia un tentativo di mettere alla prova la regione in un momento turbolento per Pechino. I commenti del capo della Casa Bianca sono stati catturati da un microfono aperto dopo che lui e gli altri leader del Quad (il Dialogo quadrilaterale di sicurezza di cui fanno parte Usa, India, Giappone e Australia) anno tenuto il discorso di apertura davanti alla stampa in occasione del vertice che sta svolgendo nel Delaware. Biden ha detto che la sua amministrazione vede le azioni di Pechino come un “cambiamento di tattica, non di strategia”. “La Cina continua a comportarsi in modo aggressivo, mettendoci alla prova in tutta la regione, nel Mar Cinese Meridionale, nel Mar Cinese Orientale, nella Cina Meridionale, nell’Asia Meridionale e nello Stretto di Taiwan”, ha dichiarato il presidente americano al primo ministro australiano Anthony Albanese, a quelli indiano, Narendra Modi e giapponese, Fumio Kishida. E ha aggiunto: “Almeno dal nostro punto di vista, crediamo che Xi Jinping stia cercando di concentrarsi sulle sfide economiche interne e di ridurre al minimo le turbolenze nelle relazioni diplomatiche della Cina, e stia anche cercando di guadagnarsi un po’ di spazio diplomatico, a mio avviso, per perseguire aggressivamente gli interessi della Cina”.

