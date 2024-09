Dopo il raid su Beirut che ha ucciso oltre 37 persone, l'esercito israeliano ha colpito oltre 290 obiettivi nel sud del Paese nelle ultime 24 ore

L’esercito israeliano ha dichiarato che oltre 100 razzi sono stati lanciati dal Libano nel Paese, alcuni dei quali sono atterrati vicino alla città settentrionale di Haifa. I primi soccorritori israeliani affermano che la raffica di domenica mattina presto ha ferito almeno tre persone, danneggiato edifici e incendiato auto. La raffica è arrivata dopo che un attacco aereo israeliano a Beirut ha ucciso almeno 37 persone, tra cui uno degli alti dirigenti del gruppo militante libanese, oltre a donne e bambini. Israele e Hezbollah si sono scambiati il fuoco dallo scoppio della guerra a Gaza, quasi un anno fa, quando il gruppo militante ha iniziato a lanciare razzi in solidarietà con i palestinesi e il suo alleato Hamas, sostenuto dall’Iran. Ma nelle ultime settimane le tensioni sono aumentate costantemente, facendo temere una guerra totale. L’esercito israeliano (Idf) ha riferito che nelle ultime 24 ore i caccia hanno colpito circa 290 obiettivi nel Libano meridionale, tra cui lanciatori e obiettivi militari di Hezbollah. Lo scrive ‘Haaretz’.

8:37 Idf, colpiti siti Hezbollah in risposta a razzi dal Libano

Dopo l’attacco al nord di Israele, l’Idf sta colpendo obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano. Nelle ultime ore, Hezbollah – riferisce Idf – ha lanciato circa 115 minacce aeree verso aree civili nel nord di Israele. Gli schieramenti difensivi dell’Idf sono dispiegati nell’area e sono in stato di massima allerta per sventare gli attacchi.

8:14 Hezbollah, attaccate industrie militari israeliane

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato attacchi missilistici in risposta ai recenti assalti israeliani in Libano, che il gruppo ha descritto come un “brutale massacro” compiuto dalle forze israeliane martedì e mercoledì (attacchi con cercapersone e walkie-talkie). Lo riporta la tv libanese Lcbi. Hezbollah ha preso di mira il complesso di industrie militari Rafael, situato nel nord di Haifa. Il gruppo ha riferito di aver lanciato decine di “razzi Fadi 1, Fadi 2 e Katyusha” contro il sito intorno alle 6.30 del mattino”. Inoltre, Hezbollah ha colpito la base aerea e l’aeroporto di Ramat David in due attacchi separati, utilizzando più razzi dello stesso tipo.

7:59 Israele chiude scuole al confine con il Libano

Israele chiude le scuole vicino al confine col Libano. Non si possono svolgere attività educative nelle alture del Golan, in Galilea, nella zona della baia di Haifa e nelle valli settentrionali fino a Beit Shean, che dista circa 63 chilometri dal confine libanese. Sono le nuove direttive dell’Esercito israeliano, dopo la pioggia di missili dal Libano. I raduni – riporta il Times of Israele – sono stati limitati a 10 persone all’aperto e a 100 al chiuso. I luoghi di lavoro possono funzionare solo se nelle vicinanze c’è un rifugio adeguato e raggiungibile in tempo.

7:21 Israele fa irruzione e chiude sede Al Jazeera a Ramallah

Militari israeliani hanno fatto irruzione nella sede di Al Jazeera a Ramallah, in Cisgiordania, ordinando all’ufficio di chiudere. Al Jazeera ha trasmesso in diretta sul suo canale in lingua araba un filmato delle truppe israeliane che ordinavano la chiusura dell’ufficio per 45 giorni. Un soldato israeliano ha detto al capo della sede locale dell’emittente, Walid al-Omari, nel filmato in diretta: “C’è una sentenza del tribunale che prevede la chiusura di Al Jazeera per 45 giorni”. “Le chiedo di prendere tutte le telecamere e di lasciare l’ufficio in questo momento”. Al-Omari ha poi raccontato che le truppe israeliane hanno iniziato a confiscare documenti e attrezzature dell’ufficio, mentre nell’area si vedevano e si sentivano gas lacrimogeni e spari. Al Jazeera ha denunciato la mossa mentre continuava a trasmettere in diretta da Amman, nella vicina Giordania. Il network ha poi mandato in onda quelle che sembravano essere truppe israeliane che stavano strappando uno striscione su un balcone che portava l’immagine di Shireen Abu Akleh, una giornalista palestinese-americana uccisa dalle forze israeliane nel maggio 2022.

