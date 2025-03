Nell'intervista Rubio, di fede cattolica, ha parlato, tra le altre cose, dei negoziati di pace per l'Ucraina

Il segretario di stato americano Marco Rubio è apparso sull’emittente Fox con una croce nera sulla fronte per celebrare il mercoledì delle Ceneri, che per i cattolici segna l’inizio del periodo della Quaresima. Nell’intervista Rubio, di fede cattolica, ha parlato, tra le altre cose, dei negoziati di pace per l’Ucraina e della situazione in Medioriente. L’immagine ha fatto discutere il popolo del web, che si è diviso tra chi ha apprezzato il gesto di fede e chi ha ironizzato o criticato.

