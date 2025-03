Il presidente americano si è detto favorevole alla denuclearizzazione delle potenze mondiali

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere favorevole alla denuclearizzazione delle potenze mondiali. “Sarebbe fantastico se tutti si liberassero delle loro armi nucleari. So che la Russia e noi ne abbiamo di gran lunga di più”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. “La Cina ne avrà una quantità uguale entro 4-5 anni. Sarebbe fantastico se potessimo tutti de-nuclearizzare perché il potere delle armi nucleari è folle”, ha aggiunto.

Trump non ha voluto dire se intende revocare lo status legale per gli ucraini negli Stati Uniti fuggiti dalla guerra. “Non stiamo cercando di fare del male a nessuno, e certamente non stiamo cercando di fare del male a loro”, ha detto Trump. “Ci sto pensando, ci sono alcune persone che pensavano che fosse appropriato, altre persone no. Prenderò una decisione molto presto. Ma non stiamo cercando di fare del male a loro, specialmente agli ucraini. Hanno passato tante cose”, ha aggiunto.

Il presidente ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero non difendere gli alleati della Nato che non hanno contribuito abbastanza alla spesa per la difesa. “A loro ho detto, ‘Se non pagherete, non vi difenderemo’. L’ho detto sette anni fa e per questo motivo hanno pagato centinaia di miliardi di dollari”, ha spiegato ai giornalisti nello Studio Ovale. “Penso che sia di buon senso. Se non pagano, non li difenderò”, ha aggiunto. Trump ha spiegato di considerare l’alleanza “potenzialmente buona”, ma “molto ingiusta”.

Trump su Gaza: “Colloqui con Hamas”

Trump ha dichiarato che la sua amministrazione sta “avendo dei colloqui con Hamas” per liberare gli ostaggi che si trovano ancora a Gaza. “Stiamo discutendo con Hamas. Stiamo aiutando Israele in queste discussioni, perché stiamo parlando di ostaggi israeliani e non stiamo facendo nulla in termini di Hamas. Non stiamo dando soldi”, ha detto. “Bisogna negoziare. C’è una differenza tra negoziare e pagare. Vogliamo far uscire queste persone”, ha aggiunto Trump.

Trump: “Musk sta facendo lavoro incredibile”

“Penso che ” Elon Musk e il suo team del Dipartimento per l’efficienza governativa “abbiano fatto un lavoro incredibile”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Vogliamo liberarci delle persone che non lavorano, che non si presentano e hanno un sacco di problemi. Dobbiamo farlo, per il bene del nostro Paese”, ha spiegato.

Trump: “Estenderemo tempi di vendita per TikTok”

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che “probabilmente” estenderà i tempi di vendita di TikTok se non verrà raggiunto un accordo entro la scadenza iniziale. “Siamo molto interessati a TikTok”, ha detto Trump ai giornalisti, aggiungendo che la Cina avrà un ruolo nella decisione. Il presidente non ha specificato quanto durerebbe la possibile estensione. “Al momento abbiamo almeno un altro mese, quindi non abbiamo bisogno di una proroga”, ha detto. “Ma se avessi bisogno di una proroga, probabilmente la otterrei”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata