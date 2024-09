Intanto per il Wsj è improbabile l'ok a un accordo di pace prima della fine della presidenza Biden

Un’eventuale incursione israeliana in territorio libanese porterebbe a una “apocalisse”. Lo ha detto al Times l’ambasciatore libanese nel Regno Unito, Rami Mortada. “Stiamo affrontando tutti i rischi di un conflitto regionale totale ed è ciò che abbiamo cercato instancabilmente di evitare”, ha affermato, definendo Hezbollah “formidabile forza combattente” e avvisando Israele, chiamato a trarre insegnamento dalle sconfitte “umilianti” del passato. Una guerra sarebbe “sicuramente un ‘giorno del giudizio’ per il Libano, ma il Libano non soffrirà da solo in questa guerra. Questo è ciò che la storia recente ci ha insegnato. Quindi tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati per evitare un simile esito”, ha affermato.

Nuovi raid israeliani nel sud del Libano

Una nuova ondata di raid israeliani starebbe prendendo di mira il sud del Libano. Lo riportano i media locali, citati dal quelli dello Stato ebraico. Attacchi sarebbero segnalati a Mays al-Jabal, Aitaroun e Kafr Kila.

Idf:”In Cisgiordania ucciso comandante rete terrore locale”

Uno dei sette uomini uccisi ieri dalle forze israeliane di difesa (Idf) a Qabatiya, in Cisgiordania, era il comandante di una rete terroristica locale. Lo riferisce l’Idf, citata da The Times of Israel. Durante l’operazione a Qabatiya le truppe dell’unità commando Duvdevan dell’Idf hanno ucciso quattro uomini armati in uno scontro a fuoco. Diverse ore dopo, un altro gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro le truppe israeliane che operavano nella città. L’Idf afferma di aver condotto un attacco con un drone contro gli uomini armati che erano a bordo di un’auto, uccidendone tre.

Wsj, Usa temono possibile operazione Israele in Libano

I funzionari del Pentagono sarebbero sempre più preoccupati che Israele possa lanciare una guerra di terra nel Libano meridionale nel prossimo futuro. Lo riporta il Wall Street Journal. Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, avrebbe rilasciato dichiarazioni in tal senso durante i colloqui di inizio settimana e che gli attacchi ai dispositivi di comunicazione di Hezbollah avrebbero accresciuto tali timori. Austin e il dipartimento di Stati avrebbero continuato a sollecitare Israele affinché conceda più tempo alla diplomazia ma c’è il timore che le cose possano sfuggire di mano.

Wsj, improbabile accordo pace prima di fine mandato Biden

Un accordo di pace in Medioriente è improbabile prima della fine del mandato di Joe Biden. Lo riferiscono funzionari statunitensi, citati dal Wall Street Journal. L’amministrazione Biden, spiegano, non interromperà la ricerca di un accordo, vedendolo come l’unico modo per porre fine alla guerra a Gaza e il conflitto in rapida escalation tra Israele e Hezbollah. La Casa Bianca ha precedentemente affermato che le parti hanno concordato il “90 percento” del testo dell’accordo e quindi c’è ancora speranza per una svolta. Ma diversi alti funzionari della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e del Pentagono, sostengono che le parti non accetteranno l’attuale quadro.

Media, otto palestinesi morti in raid Israele su Gaza

Almeno 8 palestinesi sarebbero rimasti uccisi e altri quattro feriti in un raid israeliano nel quale sarebbe stata colpita una casa a ovest del campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta Wafa. I paramedici della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno, invece, riferito che alcune persone rimaste ferite sono state trasferite nell’ospedale battista di Gaza City a seguito di un altro raid, avvenuto nel quartiere Al-Zaytoun, a sud-ovest della stessa Gaza City.

Media, esplosioni in Libano forse pianificate per 15 anni

Israele potrebbe aver pianificato per circa 15 anni le esplosioni dei dispositivi di comunicazione usati da Hezbollah. Lo ha riferito all’Abc un funzionario dell’intelligence americana, sottolineando che un’operazione del genere richiede un lungo processo che comporta la creazione di società fittizie con molteplici livelli di sotterfugi per consentire agli agenti di inserirsi nella catena di fornitura. Alcuni dei soggetti coinvolti, ha aggiunto il funzionario, probabilmente non sapevano di essere al servizio dell’intelligence israeliana. La fonte ha anche osservato che in passato la Cia ha evitato di ricorrere a un attacco del genere perché era considerato un rischio elevato per i civili.

