Tra le vittime anche Ibrahim Aqil, ricercato anche negli Usa. Selva di 100 razzi verso il nord dello Stato ebraico

A poco meno di 48 ore dal secondo sabotaggio di dispositivi di comunicazione che ha scosso le fila di Hezbollah in Libano, Israele ha lanciato un nuovo “attacco mirato” al cuore del gruppo libanese nel quartiere Dahieh, nella periferia sud di Beirut. Negli almeno 14 morti e 66 feriti ci sarebbe, secondo quanto annunciato dallo stesso esercito israeliano e trapelato da alcuni funzionari libanesi, Ibrahim Aqil, comandante della Forza Radwan, le unità d’élite di Hezbollah. Considerato il vice di Fouad Shukr, ucciso in un raid israeliano sempre al Dahieh il 30 luglio scorso, sarebbe stato sorpreso dai missili dello Stato ebraico mentre teneva una riunione operativa con almeno altri 10 vertici della Forza Radwan, uccisi insieme a lui. Secondo Israele, stavano tramando “un piano per l’occupazione della Galilea” in cui prevedevano una sorta di “7 ottobre” per “razziare il territorio israeliano, occupare le comunità della Galilea, assassinare e uccidere innocenti”.

Tra le vittime anche il comandante Ahmed Wahabi

Oltre a Ibrahim Aqil, anche Ahmed Wahabi, identificato come un “comandante”, a capo della ‘central training unit’ del gruppo e, in precedenza, comandante di alto rango nella Radwan Force d’élite, è rimasto ucciso nel raid. Lo riporta The Times of Israel. Aqil e il membro del Consiglio della Jihad, Fuad Shukr, ucciso a luglio, sono stati definiti da Hebzollah “grandi leader jihadisti“.

Aqil era ricercato anche negli Usa

Nonostante gli Stati Uniti abbiano assicurato di non essere stati avvertiti in anticipo dell’attacco, Aqil era noto anche a Washington, che su di lui aveva posto una taglia di 7 milioni di dollari. L’uomo era finito nella lista dei ricercati per essere stato coinvolto negli attentati all’ambasciata americana e alla caserma dei Marines a Beirut nel 1983.

Selva di 100 razzi verso il nord dello Stato ebraico

Durante tutta la giornata, nel frattempo, Hezbollah ha lanciato una selva di oltre 100 razzi verso il nord di Israele. La maggior parte è stata intercettata dai sistemi di difesa aerea israeliani e non ha provocato danni o feriti, anche se il gruppo libanese ha affermato di aver colpito con razzi Katyusha la base militare israeliana di Meron, sulle alture del Golan, come “rappresaglia per gli attacchi israeliani a villaggi e case nel sud del Libano e segnale di sostegno alla resistenza coraggiosa e onorevole del popolo palestinese“.

Esplosioni di cercapersone, attacco potrebbe essere stato pianificato per 15 anni

Nessun riferimento alle esplosioni di cercapersone e walkie talkie che tra martedì e mercoledì hanno causato almeno 37 morti nel Paese e per cui ieri il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah aveva giurato vendetta. Esplosioni che, stando al racconto di un funzionario dell’intelligence americana all’emittente Abc, Israele potrebbe aver pianificato per circa 15 anni. Un’operazione del genere richiede infatti un lungo processo che comporta la creazione di società fittizie con molteplici livelli di sotterfugi per consentire agli agenti di inserirsi nella catena di fornitura. Alcuni dei soggetti coinvolti, ha aggiunto il funzionario, probabilmente non sapevano di essere al servizio dell’intelligence di Tel Aviv. Intanto anche Taiwan, dopo Ungheria e Bulgaria, ha negato che le componenti delle migliaia di cercapersone esplosi siano state fabbricate sul proprio territorio. Il ministro dell’Economia di Taiwan, Kuo Jyh-huei, ha comunque assicurato che sul caso è stata aperta un’indagine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata