L'attacco della candidata dem durante il dibattito trasmesso da Abc

Non sono mancate frecciatine e colpi bassi durante il duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump. “Vi invito ad assistere a uno dei suoi comizi. Noterete che la gente inizia ad andarsene via presto per stanchezza e noia”, ha detto la candidata democratica, ospite di Abc News al National Constitution Center di Filadelfia. “La gente non lascia i miei comizi”, la replica del tycoon. “Abbiamo i comixi più incredibili della storia”.

