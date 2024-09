La vicepresidente e candidata dem: "La maggioranza degli americani crede nel diritto di una donna di prendere decisioni sul proprio corpo"

L‘aborto al centro del dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, trasmesso da Abc News dal National Constitution Center di Filadelfia. “La maggioranza degli americani crede nel diritto di una donna di prendere decisioni sul proprio corpo. Ed è per questo che in ogni Stato in cui la questione è stata sottoposta al voto, sia negli Stati rossi che in quelli blu, il popolo americano ha votato per la libertà”, ha detto la candidata democratica. “Mi scusi, devo rispondere. Un’altra bugia. È un’altra bugia. Sono stato un leader nella FIV, che è la fecondazione in vitro. Dovreste chiedere: permetterà l’aborto all’ottavo mese? Al nono mese? Al settimo mese? Ok, lo faresti?”, ha replicato il tycoon.

