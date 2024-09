Il candidato repubblicano durante il primo faccia a faccia con la rivale democratica

Primo faccia a faccia televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali americane del prossimo 5 novembre. Il giornalista di Abc News ha ricordato l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e ha detto: “Lei ha inviato un tweet ma sono passate più di due ore prima che lei inviasse quel messaggio video in cui diceva ai suoi sostenitori di tornare a casa. C’è qualcosa che rimpiange?”. “Pacificamente e patriotticamente ho detto durante il mio discorso, non dopo”, ha replicato il tycoon. “E nessuno è stato ucciso dall’altra parte. Ashli Babbitt è stata uccisa da un agente di polizia fuori controllo, è una vergogna”, ha aggiunto. “Questo gruppo di persone è stato trattato così male”.

