Il presidente ucraino al Forum Ambrosetti di Cernobbio ha anche incontrato la premier Giorgia Meloni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di star lavorando a una road map per il cessate il fuoco in Ucraina che sarà pronta entro novembre e che vuole condividere sia con il presidente Usa Joe Biden che con i candidati alle elezioni presidenziali statunitensi ovvero Donald Trump e Kamala Harris. “Ho preparato un piano e voglio condividerlo con il presidente in carica Usa perché ci sono alcuni punti che dipendono dagli Stati Uniti e altri dalla solidarietà degli alleati” e “spero avrò occasione di farlo vedere” oltre che a Biden “anche ai candidati” alla presidenza Usa, “quindi Trump ed Harris”. “Voglio condividere questo piano e avere un feedback da parte loro”, ha detto Zelensky nel corso di un’intervista rilasciata al Forum Ambrosetti di Cernobbio ai direttori di sei testate italiane, Repubblica, Corriere della Sera, la Stampa, Sole 24 Ore, Tg1, Skytg24. Il leader ucraino sabato mattina ha avuto un bilaterale con Giorgia Meloni proprio a Villa d’Este.

Zelensky ha voluto ringraziare pubblicamente la presidente del Consiglio italiana, attraverso un post sui socia.”Ringrazio Giorgia e il popolo italiano per il sostegno e gli sforzi congiunti nel ripristino di una pace giusta”, ha scritto su X. Zelensky ha riferito che uno dei temi principali di cui ha discusso con la leader è stato quello della “ripresa e della ricostruzione dell’Ucraina, con particolare attenzione al ripristino del nostro sistema energetico”. “Apprezziamo profondamente la decisione dell’Italia di ospitare la prossima Ukraine Recovery Conference nel 2025”, ha affermato il presidente ucraino. “Abbiamo anche parlato dell’attuazione della Formula di Pace, in cui l’Italia svolge un ruolo attivo in ciascuno dei suoi punti”, ha aggiunto.

