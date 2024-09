L'incontro è durato circa 40 minuti

A Villa d’Este a Cernobbio (Como), a margine del Forum Ambrosetti, si è svolto un incontro fra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky. L’incontro è durato circa 40 minuti: ai cronisti che le chiedevano come fosse andato l’incontro, Meloni ha risposto: “bene”. I due leader, sottolinea una nota di Palazzo Chigi, hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche.

La presidente del Consiglio ha ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura. Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference.

