Zelensky: "L'Italia sta facendo di tutto per arrivare alla pace"

Il “Wall Street Journal” riporta dichiarazioni di funzionari americani ed europei secondo i quali “l’Iran ha consegnato a Mosca imssili balistici a corto raggio”. Qualche ora prima era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da Cernobbio dove è intervenuto al Forum economico internazionale Ambrosetti, a lanciare la stessa accusa. “Stiamo portando la guerra in Russia affinché Putin senta pressione”, ha dichiarato sempre Zelensky per poi aggiungere: “L’Italia sta facendo di tutto per portare avanti la formula di pace”.

‘Abbattuti droni russi su Kiev’, frammenti vicino Parlamento

Le autorità ucraine hanno riferito che durante la notte la Russia ha lanciato un massiccio attacco di droni contro Kiev, che ha preso di mira anche l’edificio della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino. I droni sono stati abbattuti e frammenti di questi sono stati ritrovati vicino al Parlamento nonché vicino a un asilo e a dei palazzi, ha riferito l’agenzia Ucraina Unian. Non sono stati segnalati feriti in seguito all’attacco.

Zelensky: “Incontro con Meloni? ‘Very good'”

L’incontro con la Premier Giorgia Meloni è andato “very good” (“molto bene”, ndr). Lo ha detto il presidente della Ucraina Volodymyr Zelensky alla stampa che lo attendeva, dopo avere incontrato il capo del governo italiano a margine del forum di Cernobbio, a Villa Este.

Kiev: “Nostri droni possono già colpire a una distanza di 1.800 km”

Il capo del servizio di intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kirill Budanov, ha riferito che i droni ucraini, “al cui sviluppo stanno lavorando i migliori specialisti ucraini, permettono già di colpire le strutture militari” della Russia “a una distanza fino a 1.800 km“. “I campi d’aviazione militari, che sono una fonte di minaccia costante per le pacifiche città ucraine, stanno tremando per gli attacchi aerei. L’intera infrastruttura russa che lavora per la guerra sta subendo e continuerà a subire perdite”, ha affermato Budanov in un post su Facebook ripreso dall’agenzia Ucraina Unian.

