Il presidente Usa: "Gli sforzi per il cessate il fuoco stanno progredendo"

“Penso che siamo sul punto di raggiungere un accordo. È ora che questa guerra di finisca”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Delaware, dicendosi ancora “ottimista” e che gli sforzi per il cessate il fuoco stanno progredendo. Il presidente si è detto “devastato e indignato” per i sei ostaggi israeliani trovati morti a Gaza, tra cui il 23enne israelo-americano Hersh Goldberg-Polin. Quanto accaduto “è tanto tragico quanto riprovevole”, ha biden che aveva incontrato i genitori del 23enne rapito durante il rave del 7 ottobre.

