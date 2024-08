Sia l''Autorità Nazionale Palestinese che l'Idf parlano di nove morti

Israele ha avviato una vasta operazione militare in Cisgiordania con raid a Jenin, Tulkarem e Tubas (nel campo profughidi Far’a), volta a smantellare una base operativa di una rete terroristica responsabile del tentativo di attentato suicida a Tel Aviv la scorsa settimana. Sia l”Autorità Nazionale Palestinese che l’Idf parlano di nove morti, con le autorità militari dello stato ebraico che spiegano di aver ucciso nove terroristi. L’Anp invece sostiene che tra le vittime ci sia anche un giornalista.

Nelle immagini le strade deserto di Jenin dopo l’ingresso delle truppe con la Stella di Davide. L’ala armata di Fatah, le Brigate dei Martiri di al-Aqsa, in una dichiarazione afferma che sta prendendo parte ai combattimenti in corso. L’operazione israeliana potrebbe durare qualche giorno. Il ministro degli Esteri Israel Katz ha dichiarato su X che Israele dovrebbe prendere in considerazione “l’evacuazione temporanea dei civili palestinesi” della West Bank mentre è in corso l’operazione antiterrorismo.

